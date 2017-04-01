أعلن النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيان له ،عن ملتقى لتوظيف للشباب من الجنسين، لتوفير 5 ألاف فرصة عمل محافظة الغربية، السبت المقبل ،باستاد طنطا الرياضى ،تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وأضاف القصبى فى بيان له اليوم السبت ، أن الملتقى سوف يبدأ فى الحادية عشر صباحا الى أن الثالثة عصرا ،بحضور أكثر من 30 شركة فى كافة المجالات ،لتلقى طلبات الشباب، لتوظيفهم فى العديد من المجالات منها موظفين اداريين ومحاسبين ،وعمال ومندوبى مبيعات ،وفى مجال التسويق ،وأفراد تأمين لشركات حراسة وغيرها من الوظائف.