نشرت غرفة عمليات غضب الفرات حصيلة 10 أيام لحملة تحرير مدينة الطبقة التى بدأت 21 مارس الماضى وذلك من خلال إنزال جوى قامت بها قوات غضب الفرات بالتعاون مع قوات التحالف والتى تعتبر الأولى من صنف ها بهدف تحرير مدينة الطبقة والسد.

واصدر المكتب الإعلامى لغرفة عمليات غضب الفرات فى بيان، اليوم السبت، أنه تم تحرير مساحة تبلغ 164 كم٢ تم خلالها تحرير 13 قرية وأكثر من 10 مزارع، كما تم قطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الطبقة وتدمير جميع المراكز والمواقع الدفاعية لمرتزقة داعش الارهابيه ضمن هذه المساحة.

وأكدت الغرفة مصرع 79 داعش الارهابيهيا ومنهم أميرين، وقتل 29 مرتزق وأسر 5 آخرين ، موضحة أنه تم خلال هذه الحملة تدمير 5 سيارات عسكرية، أعداد 2 دوشكا، الاستيلاء على 3 سيارات عسكرية، 80 لغم مضاد دبابات أعداد 150 قذائف هاون، 74 قذائف، سيارة مفخخة، وتفكيك 100 لغم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، مشيرة لمصرع 4 من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر : مصر ناين