عندما يتعلق الأمر بالقرصنة الإلكترونية تجرى وراء دول العالم لفرض العديد من العقوبات على كل من يفعل هذا الأمر غير المشروع، وحديثا قضت المحكمة العليا فى ألمانيا بأن الأطفال ليسوا فقط هم المسئولين إذا قاموا بتحميل أغانى أو أفلام بشكل غير قانونى، بل إن والديهم أيضا سيتحملون مسئولية هذا الأمر، وسيتحملون الغرامة التى تقررها المحكمة.

ووفقا لما جاء على موقع ENGADGET الأمريكى فيأتى هذا الأمر بعد تغريم محكمة العدل الفدرالية والدى ثلاثة أطفال 3500 يورو، بعد أن قام شخص فى المنزل بتحميل ألبوم المغنية الأمريكية Rihanna لسنة 2010 الذى يحمل اسم “Loud“.

واصدر الأب إن القانون الأساسى فى ألمانيا يحمى أفراد الأسرة من الشهادة ضد بعضهم البعض ورفض أى طفل أن يقول من الذى قام بتحميل الألبوم، ولم تجبره المحكمة على الكشف عن مرتكب الجريمة، بل احتجزته بدلا من ذلك.

وينص القانون على أن إذا رفض الوالدان تسمية الطرف المذنب، ينص القرار على أن الشخص الذى تأتى فاتورة الإنترنت باسمه هو المسئول فى نهاية المطاف عن دفع الغرامة.

المصدر : مصر ناين