يستأنف فريق الشرقية تدريباته فى الثالثة والنصف عصر اليوم، استعدادا للمواجهة الصعبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان عماد النحاس المدير الفنى للفريق الشرقاوى، رفض منح لاعبيه راحة عقب مواجهة المقاولون العرب، والتى حقق فيها الفوز، وقرر استئناف الفريق للتدريبات.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الأمس تدريبات استشفائية، فيما سيخوض بقية اللاعبين مرانا قويا.

المصدر : مصر ناين