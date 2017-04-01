ألقى ضابط بمرور الجيزة، القبض على عاطلين لسرقتهما أسلاك كهربائية من أعمدة الإنارة بكوبرى الدقى، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء مشوفة الرائد محمد محمود عويس ضابط بمرور الجيزة، للحالة المرورية بشارع مصدق بالدقى، فأبلغه أحد الأشخاص بقيام شخصين بسرقة أسلاك الوزارة من أعمدة الإنارة أعلى كوبرى الدقى.

وعلى الفور، انتقل الضابط لمحل الواقعة، وتمكن من ضبط المتهمين وهما “تامر.م” و”محمود.ا” عاطلين، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين