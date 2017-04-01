صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يشهد اليوم توديع أول أفواج العمرة على متن العبارة محبة و عليها 997 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع و ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة سفاجا و مدير سنة ميناء سفاجا و القيادات التنفيذية و الشعبية بالمدينة .

من المنتظر أن يتم تشغيل العبارتين محبة و عمان لنقل المعتمرين بميناء سفاجا على الخط الملاحى سفاجا / ينبع بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا و حوالى 1000 معتمر فى الرحلة الواحدة مع زيادة الرحلات فى الفترة المقبلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين، حيث من المنتظر أن يكون موسم عمرة واعد للمسافرين بحرا .

و من جانبه شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر فى بيان له اليوم ، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع محافظة البحر الأحمر و مجلس مدينة سفاجا و أعضاء المجتمع المينائى لتوفير كافة الخدمات و سرعة إنهاء إجراءات السفر و الوصول لمعتمرى بيت الله الحرام و العمل على زيادة أعداد السنةلين بالجوازات و تذليل كافة العقبات،والتأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم إلى الميناء إلا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد مشبه ين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة.

على جانب آخر تم إلزام شركات العبارات السنةلة بالموانى بقام بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و التأكيد على التزام العبارات بالأعداد المسموح بها مع الإلتزام بكافة إجراءات السلامة البحرية.

و أشار يوسف إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر و مجلس مدينة سفاجا بتوجيه باصات الركاب إلى قرية الحجاج و ليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا السنةلة بالميناء بتوفير باصات لنقل الركاب إلى محافظتهم.

كما تم تكثيف أعداد الحمالين لخدمة الركاب و مشوفتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم إلى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء إجازات السنةلين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الأرصفة.

وتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الإسعافات الأولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الإسعافات الأولية.

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية

فوج معتمرين

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية



فوج معتمرين

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية



فوج معتمرين

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية



فوج معتمرين بميناء سفاجا

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية

أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية أول أفواج المعتمرين يغادرون ميناء سفاجا للسعودية



ميناء سفاجا



ميناء سفاجا



افواج المعتمرين بميناء سفاجا



موانى البحر الاحمر



فوج من المعتمرين



المعتمرين بميناء سفاجا

فوج من المعتمرين بميناء سفاجا

المصدر : مصر ناين