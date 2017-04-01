تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية من ضبط، 3 حلاقين مقيمين قرية كفر حشاد، لقيامهم بممارسة الرذيلة عدة مرات مع صبى حلاق شاذ جنسيا.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير والد “محمد ع” محضرا يحمل رقم 25 جنح أحداث المركز، اتهم زملاءه بمحل الحلاقة بالتعدى جنسيا عليه، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبسؤالهم نفوا الواقعة، وأكدوا أنهم قاموا بممارسة الرذيلة معه أكثر من مرة برضائه.

وكشف مصدر مسئول، أن صبى الحلاق شاذ جنسيا ويعمل مع المتهمين فى محل حلاقة، وسبق وأن قام الثلاثة بممارسة الرذيلة معه برضاه وليس كرها عنه، مؤكدا أنه تم عمل جلسة صلح بين أسر المتهمين ووالد صبى الحلاق ولكن فشلت، وهو ما دفع والده لتحرير محضر ضدهم.

المصدر : مصر ناين