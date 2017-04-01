على الرغم من مرور أسبوعا من تدشين حملة مقاطعة شراء الاسماك بمحافظة دمياط، ل ما تشهده الأسواق من ارتفاع جنونى فى أسعارها التى وصلت للضعف وانضمام أعدادا من اصحاب تلك المحلات للمقاطعة إلا أن الاسعار لم تشهد أى تراجعا ل قيام التجار بتصدير الاسماك لدول الكويت والاردن والكيان الصهيونى .

وشهدت الدعوات لمقاطعة شراء الأسماك استجابة من المواطنين لإجبار التجار على خفض أسعار الأسماك، إلا أن أصحاب محلات الأسماك ارجعوا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر طن العلف إلى 5 آلاف جنيه فضلا عن برودة الجو وقام بفتح باب تصدير الأسماك.

واصدر على أبو جمعة أحد أصحاب محال بيع الأسماك أنه من غير المعقول أن تعانى دمياط من ارتفاع أسعار الاسماك فى الوقت الذى توجد فيها مدينة عزبة البرج التى تمتلك ثلثى حجم اسطول الصيد المصرى، مطالبا بالتصدى للمستغلين والمتاجرين بقوت البسطاء.

وأضاف على أبوجمعه أحد أصحاب محال بيع الأسماك أن أعداد من المحال أغلقوا محلاتهم لمدة أسبوع وعلقوا لافتات بذلك، احتجاجا على الارتفاع الجنونى من جانب كبار التجار فى أسعار الأسماك وهو ما يضر بمصالح المواطنين ويزيد من معاناتهم.

واصدر ” وسام الفار ” صاحب محل: أن المستفيد الأول من ارتفاع سعر الأسماك ومقاطعتها هم تجار الجملة الذين اصدر وا لنا: اللى عاجبه يتشرى بالسعر ده يشترى واللى مش عاجبه يشوف مكان تانى يشترى منه “.

وشوف أضطررت للنزول لبحيرة المنزلة لشراء الأسماك من الصيادين بنفسى ولكن على الرغم من ذلك قمت بشرائه بأسعار مرتفعة وخاصة بعد علم الصيادين بأسعار سوق الجملة المرتفعة.

وطالب الفار بتشديد الاجراءات ومنع التصدير خلال تلك الفترة وخاصة وأن الإنتاج السمكى قليل فى الشتاء ولا يرتفع الا ببداية شهر مايو.

وعن أسعار الاسماك اصدر وائل صاحب محل أسماك بشارع الشرباصى انخفضت بنسبة طفيفة عن اليومين الماضيين ويتراوح سعر الشبار الكبير ما بين 25 إلى 30 و”الشبار الاخضر ” إلى ما بين 40 إلى 50 جنيه أما الطوبار فيتراوح سعره من 35 إلى 50 جنيه والبورى من 60 إلى 70 جنيه.

ويشير حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج إلى أن الاسعار لن تنخفض إلا بحلول شهر مايو، مؤكدا أن سبب الارتفاع أن إنتاج السمك يقل بنسبة كبيرة فى فصل الشتاء فضلا عن ارتفاع أسعار الاعلاف التى تستخدم فى تربية الاسماك بالمزارع السمكية التى تغذى 75% من الاسواق.

وطالب الغرباوى المسئولين بضرورة التدخل لوقف باب تصدير الاسماك لدول شبه الكويت ولبنان والاردن واسرائيل.

واصدر محمد العربانى احد الداعين للمقاطعة أن المقاطعة هى الحل الوحيد لإجبار التجار على الرجوع للأسعار السابقة وعدم المغالاة فى الأسعار.

ويوضح رفعت حميد مدرس قاطعت شراء الأسماك لمدة أسبوع ولكن اضطررت لشرائها اليوم رغم ارتفاع سعرها، موضحا أنه مهما كانت أسعار الاسماك مرتفعة فهى أقل من اللحوم وشوف سعر كيلو اللحم 130 جنيها، وضرورة فرض الرقابة على تجار الاسماك وإجبارهم على الالتزام بالاسعار السابقة.

وفى سياق متصل تقدم محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بطلب إحاطة لوقف تصدير الاسماك للخارج لفترة من الوقت وخاصة الأسماك التى يوجد عليها طلب محلي مع قلة إنتاجها.

واوضح الزينى لليوم السابع أنه عقد اجتماعا بأعضاء شعبة الأسماك، لمناقشة زيادة الأسعار غير المبررة على الأسماك وأسبابها وطرق علاج الأزمة، برئاسة ماجد البداوى وكشفنا مطالب الأعضاء بفرض تسعيرة جبرية على مستوى المحافظة للأسماك كما طالبوا بافتتاح منافذ شوفة للغرفة التجارية لبيع الأسماك بأسعار مخفضة.



ارتفاع اسعار الاسماك بدمياط



وسام الفار



ارتفاع اسعار الاسماك



محل اسماك



غلق المحلات



دعوات المقاطعة

المصدر : مصر ناين