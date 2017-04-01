تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الاقسام والمراكز من القبض على 5 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات الافيون والحشيش والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة تأمينية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات مفادها قيام المتهم ” محمد.ع. س ” 32 سنةسنةل مقيم دائرة مركز ابوصوير بإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، والاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر وتم ضبطه بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( 500 جرام )، مبلغ مالى قدره 115 جنيه، هاتف محمول.

كما توافرت معلومات مفادها قيام المتهم” مصطفى.س. ا “38سنة سنةل مقيم شمال سيناء بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الأفيون والحشيش المخدر تم القيام بمأمورية أسفرت عن ضبطه بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( 100 جرام )، كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى ( 150 جرام )، مبلغ مالى قدره 500 هاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث مركز ابوصوير من القبض على المتهم ” إبراهيم ع ج “30سنة سنةل مقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( 100 جرام )، مبلغ مالى 50 جنيه، هاتف محمول.

وألقى ضباط مباحث مركز القصاصين القبض على المتهم” عدنان.ص.ع ” 19سنة سنةل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ” 150 جرام ” ومبلغ مالى 110جنيه، هاتف محمول.

وتم ضبط المتهم ” هانى.ع. ا ” 28 سنة سائق مقيم دائرة قسم ثالث بحوزته (300 ) قرصا مخدرا، هاتف محمول، مبلغ 235 جنيه.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، المبالغ المالية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، السلاح اللهيب ى بقصد الدفاع عن التجارة غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين