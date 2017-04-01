عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت ، إجتماعا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال زيارتهم للمحافظة، وذلك لمناقشة مطالب القطاع الصحى واحتياجات المحافظة، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس اللجنة بمجلس النواب، والدكتور أسامة الدسوقى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومديرى المستشفيات.

واصدر ت المحافظة – في بيان لها – أن المحافظ أكد لأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجري حالياً إنشاء 3 مستشفيات وتطوير 4 مستشفيات أخرى وتزويدها بأحدث المؤسسات الطبية لتقديم خدمة صحية تليق بأهالى الأقصر، مشيراً إلى أن 82% من الوحدات الصحية تحتاج إلى تطوير جزئى والبعض الآخر فى حاجة إلى تطوير شامل.

وفى السياق نفسه، عرض وكيل وزارة الصحة مشكلات ومطالب القطاع الصحى بالمحافظة، والمتشبه ة فى توزيع تبعية المستشفيات على القطاعات المختلفة ومنها التعليمية والجامعية وغيرها، وضرورة سد العجز فى أعداد الأطباء وطاقم التمريض، وحل مشاكل مستشفيات التكامل، ورفع كفاءة العمالة الإدارية بالمستشفيات، وإنشاء مركز لعلاج مرضى السكر، وإنشاء معهد للتدريب، وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى الصعيد، وتشجيع صناعة الأدوية بالصعيد، وحاجة محافظة الأقصر إلى 10 مؤسسات تنفس صناعى بوحدة الحضانات الشوفة لمديرية الشئون الصحية، وأيضاً احتياج المحافظة إلى 34 جهاز غسيل كلوى.

فيما أكد الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى قيام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية للمركز الطبى بالشيخ موسى، وأعداد من المستشفيات ومنها مستشفى الأقصر السنة، ومستشفى القرنة المركزى، ومستشفى البياضية، ومستشفى الأقصر الدولى، ومشوفة نسب إشغال الأسرة فى تلك المستشفيات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى محافظة الأقصر جاءت بناء على طلب أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة بضرورة العمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



محافظ الأقصر يجتمع بلجنة الصحة بالبرلمان ويؤكد إنشاء 3 مستشفيات جديدة وتطوير 4 آخري



جانب من اجتماع المحافظة واعضاء لجنة الصحة بالبرلمان

صورة تذكارية لمحافظ الاقصر ولجنة الصحة بمجلس النواب في الاقصر



جانب من عرض وكيل وزارة الصحة مشكلات ومطالب القطاع الصحى بالمحافظة



لجنة الصحة بالبرلمان تؤكد زيارتها أعداد كبير من مستشفيات الاقصر



اللجنة تؤكد زيارتها للاقصر بناءاً علي طلبات أعداد من نواب المحافظة

المصدر : مصر ناين