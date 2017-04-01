أعلنت جورجيا عن دخول نظام التأشيرات الجديدة مع الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ والذى يمنح مواطنيها حق دخول دول شنجن بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وذكر بيان لسفارة جورجيا بالقاهرة اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الجورجى جورجى كفيريكاشفيلى قام بزيارة لأثينا عاصمة الحضارة القديمة وإلى بروكسل العاصمة السياسية لأوروبا فى 28 مارس بعد تطبيق النظام الجديد .

ونقلت السفارة عن وزير الخارجية الجورجى ميخائيل جانيليدزى تأكيده أن سيصبح بمقدور مواطنى بلاده السفر إلى دول تشنجن بدون تأشيرة، وذلك نتيجة للإصلاحات المنتظمة فى السنوات الماضية والثقة الكبيرة والدعم المقدم لجورجيا، قائلا “من المهم لمواطنى جورجيا السفر بسهولة إلى أراضى أوروبا، والتنقل بحرية داخل الاتحاد الأوروبى تعنى السفر بدون قيود”.

وأضاف “طموحنا هو جعل جورجيا عضو كامل فى الاتحاد الأوروبى ولهذا القرار السياسى نحتاج أن تكون بلادنا مستعدة بجوانب عملية بقدر المستطاع وهذا يعنى تبنى معايير الاتحاد”.

المصدر : مصر ناين