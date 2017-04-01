قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، بمعرفة محمد صلاح، وكيل أول النيابة، وبرئاسة أحمد عبدالخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة الأول لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل عمره 3 سنوات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير فلاح مقيم بإحدى القرى الشوفة لمركز الإبراهيمية، محضر يتهم جاره المسن الذى يبلغ من العمر 50 سنة، باستدراج نجله الطفل الذى يبلغ من العمر 3 سنوات، وهتك عرضه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 742 إدارى مركز واجبة الإبراهيمية لسنة 2017.

وتمكن ضباط مباحث مركز واجبة الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غازى، وبإشراف المقدم شريف حمادة، مفتش مباحث المركز، من ضبط المتهم.

المصدر : مصر ناين