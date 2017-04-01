توفى ليلة أمس المناضل السيناوي الدكتور جلال ربيع الشريف ابن مدينة العريش بشمال سيناء، ومن المقرر أن يشيع جثمانه ظهراليوم السبت من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور قيادات ورموز شعبية من اهالى شمال سيناء .

واصدر حمدى نصر عميد الصحفيين بشمال سيناء، أمس أن سيرةً الشريف حافلة بالدور النضالي المشرف مشيرا إلى أنه أحد اعضاء منظمة سيناء العربية التى كانت تعمل خلف خطوط العدو بعد نكسة 67 ونفذت العديد من العمليات التي انهكت العدو معنويا وعمليا بعمليات فدائية جريئة لم يتوقعا العدو.

وتم اعتاصدر ه وأمضى 9 سنوات فى سجون اسرائيل ذاق فيها أبشع أنواع التعذيب، الى أن تم الإفراج عنه في عملية تبادل أسرى .

المصدر : مصر ناين