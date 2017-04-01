أصيب اليوم السبت، ضابط بعدما قفز من الطابق الثالث فى عقار بمدينة 6 أكتوبر هربا من زوج عشيقته، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بأكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه قفز من الطابق الثالث أثناء محاولته الهرب من زوج عشيقته، بعد ضبطه بصحبتها بشقة الزوجية، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بكسور وجروح متفرقة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين