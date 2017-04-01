نظم مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى بالمجان فى الأقصر، حملات بالتعاون مع جمعية أهالينا للقضاء على الفيروس بالقرنة بالكامل، وذلك عقب مرور حوالى 3 أشهر من العمل بمختلف أنحاء القرنة.

وصرح جمال سليمان مدير مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى بالأقصر – فى بيان أنه تم الانتهاء من البعض الأول من الحملات بالقرنة، وذلك بعد أكثر من 20 حملة فى 20 منطقة مختلفة بمدينة القرنة، وذلك من خلال دواوين العائلات بمختلف المناطق.

وأضاف مدير مركز تحيا مصر بالأقصر، أنه تم خلال الفترة الماضية الكشف على أكثر من 8500 حالة بالقرنة بما يقارب نصف الأهالى، ويجرى استكمال الحملات خلال الفترة المقبلة، وأظهرت النتائج أن بنسبة الإصابة بالفيروس تتراوح ما بين 6 و8% من إجمالى الحالات.

وأظهر الدكتور جمال سليمان على أنه يجرى خلال الفترة المقبلة إعلان مدينة القرنة خالية من فيروس سى على نهاية ديسمبر 2017، كما تم تكريم شباب القرنة والمتطوعين وأعضاء أهالينا المساهمين فى الحملة.