تشهد كلية أسيوط ، الإثنين المقبل ،انطلاق وقائع الجلسة الختامية ،لنموذج المحاكاة بعنوان “مجلس النواب المصرى”،التى تنظمها إدارة التثقيف السياسي بالإدارة السنةة لرعاية الشباب ،وبالتعاون مع كلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية ،والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب ،وبحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ،والدكتور شحاتة غريب المشرف السنة على الأنشطة الطلابية بالكلية ،وعز الدين المنصوري مدير سنة رعاية الشباب وأحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي.

ومن المقرر أن تبدأ وقائع الجلسة الختامية صباح الاثنين ،بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الزراعة.

وأكد الدكتور عصام زناتي ،على حرص إدارة الكلية ،إقامة أعداد من الأنشطة بين طلاب الكليات المختلفة ،التي تهدف إلى ثقل شخصياتهم ،وقام بفتح مداركهم الفكرية والثقافية والسياسية ،والتى تتضمن نموذج المحاكاة، الذي يشبه تجربة لتطبيق المناهج والمقررات الدراسية على واقع الحياة السياسية، وكذلك مواكبة التطورالملحوظ ،الذى تشهده الساحة وما يدور على مستوى الأوضاع الدولية بما يعود بالفائدة العلمية والعملية لطلاب الكلية .

المصدر : مصر ناين