تباشر نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة محمد علام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي السنة لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة نشوب حريق بمنزل رئيس محكمة إستنئاف المنصورة سابقا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطار من العميد عبد الله محمود مأمور مركز واجبة الزقازيق، يفيد نشوب حريق بمنزل المستشار “محمد رجائي أحمد” رئيس محكمة إستنئاف المنصورة سابقا، الكائن بدائرة المركز، وتم السيطرة عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3671 إداري مركز واجبة الزقازيق لسنة 2017.

وأفاد مصدر تأميني، احتمال سرقة بعض الأشياء من الشقة وأن يكون الحريق مفتعل، ولم تؤكد التحريات النهائية حتي الآن وجود شبهة جنائية في الحريق.

المصدر : مصر ناين