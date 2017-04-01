أعلن العميد أحمد طارق رئيس مدينة الأقصر، أن النظافة من أهم المشاكل التى تؤرق القيادات التنفيذية والمواطنين بالمحافظة، وذلك نتيجة ثقافة المواطن فى المقام الأول، وكذلك أعمال تركيب الغاز الطبيعى، وسلوك أصحاب الحنطور، مشدداً على أنه سيتم القضاء على مشكلة النظافة فى القريب الالان ، حيث يتم حالياً الموافقة على إنشاء مصنع سماد لأحد المستثمرين فى المناطق الصناعية، وجارى استخراج الموافقات اللازمة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيتم جمع كافة المخلفات من المنبع وتسليمها لمصنع الأسمده المقرر إنشاؤه مستقبلاً، حيث سيقوم صاحبة بتعيين حوالى 300 شاب من محافظة الأقصر، كما سيقوم بشراء “روث” الخيول من أصحاب الحنطور فى المقابل مبلغ مالى يتم تحديده.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدكتور محمد عبده أمين الحزب بالأقصر، لمناقشة أعداد من المشاكل المتعلقة بالمحافظة وسبل التغلب عليها، مؤكداً على أن محمد بدر محافظ الأقصر قرر رفع ميزانية النظافة من 700 ألف إلى 10 ملايين، وتم شراء مكانس كهربائية وسيارات لغسيل الشوارع للتخفيف على عمال النظافة.

وأعلن العميد أحمد طارق خلال اللقاء، أنه تمت توسعة شارع المدينة المنورة عبر تقليص مساحة الرصيف، لسهولة مرور السيارات، وسيتم تنفيذ تلك التوسعات بشوارع التليفزيون وخالد ابن الوليد، وكذلك اعتماد المحافظ مبلغ 70 مليون جنيه لقطاع الوزارة ، حيث تم شراء مغذيات جهد 3× 400 لمواجهة ضعف الوزارة فى موسم الصيف، وتم توزيعها على مدينة الأقصر.

المصدر : مصر ناين