ضبطت مباحث تموين بنى سويف خلال حملات شنتها بمدن ومراكز المحافظة ، إسلام ع جزار ، لحيازته 125 كيلو لحمة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرر المحضر رقم 5914 جنح قسم بني سويف.

كما تم ضبط محمود ر جزار لحيازته 100 كيلو لحمة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة بنى سويف وتحرر المحضر 5915 جنح قسم بني سويف ، ومحل تأمين غذائي ( ثلاجة ) مديره المسئول رضا ع لحيازته 50 كيلو لحوم ودواجن فاسدة وتحرر المحضر 5928 جنح قسم بني سويف، وسيارة نقل بدون لوحات وسائقها مبروك ر، لحيازته وتجميع 2000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر وتحرر المحضر 5824 جنح قسم بني سويف.

وتمكنت الحملة التى قادها رئيس مباحث التموين المقدم محمد محفوظ من ضبط محطة وقود شرق النيل مديرها المسئول شعبان م ، لتصرفه في 1210 لتر بنزين 92 بالسوق السوداء وتحرر المحضر 509 جنح قسم بني سويف الجديدة، وسيارة نقل تحمل لوحات رقم ( و د أ 5418 ) وسائقها شعبان ف ، لحيازته وتجميع 91 اسطوانة كبيرة الحجم لبيعها بالسوق السوداء وتحرر المحضر 489 جنح قسم بني سويف الجديدة بالإضافة إلى محطة وقود بمركز بنى سويف مديرها المسئول أسامة ا ، لتصرفه في كمية 17400 لتر بنزين 80 من حصة المحطة بالسوق السوداء وتحرر المحضر 5000 لسنة 2017

المصدر : مصر ناين