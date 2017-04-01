حصل “اليوم السابع” على صورة نادرة وخاصة تعود إلى سنة 1976 تجمع بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنان الكبير نور الشريف والإذاعى اللامع جلال معوض، ومناسبة هذا التجمع آخر حفلات العندليب وكانت فى نادى الجزيرة وغنى فيها حليم “قارئة الفنجان” للمرة الأخيرة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأغانى القصيرة، وقدم الفنان نور الشريف بتقديم العندليب حليم قبل صعوده للمسرح لفى المقابل ة جمهوره الغفير، حيث كانت آخر حفلتين فى حياة عبد الحليم حافظ من تقديم نور الشريف، وجمعت الكواليس الإذاعى اللامع والكبير جلال معوض.

يُذكر أن العالم العربى أحيا قبل يومين ذكرى عبد الحليم حافظ الـ40 الذى توفى فى الثلاثين من مارس 1977، والسبب الأساسى فى وفاته هو الدم الملوث الذى نقل إليه حاملا معه التهاب كبدى فيروسى “فيروس سى” تعذر علاجه مع وجود تليف فى الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر، كما أظهر فحصه فى لندن، ولم يكن جراء ذلك المرض علاج وقتها.

وبينت بعض الآراء أن السبب المباشر فى موته هو خدش المنظار الذى تم توصيله لأمعائه، ما أدى إلى حدوث نزيف، وحاول الأطباء منع النزيف بوضع بالون ليبلعه، لمنع تسرب الدم لكن عبد الحليم مات ولم يستطع بلع البالون الطبى.

المصدر : مصر ناين