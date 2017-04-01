نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطلين يقودان تشكيلا عصابيا وراء سرقة سيارتى كبير أخصائيين مدرسة ثانوية بمدينة نصر، ومطالبته بدفع 100 ألف جنيه فدية، وتم استدراجهما وضبطهما وإعادة السيارات للمجنى عليه، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم واجبة مدينة نصر أول، بلاغا من “مؤمن ا ص” 58 سنة، كبير أخصائيين بمدرسة الثانوية، باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول، و2 مفتاح سيارة من داخل مسكنه، والاستيلاء على السيارتين ملكه أرقام (ع د ى 125 ماركة نيسان صنى، و أ ص 631 ماركة اسبرانزا)، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16478 لسنة 2017م جنح القسم.

وأشار كبير أخصائيين المدرسة، إلى أنه فى وقت لاحق، ورد إليه اتصالا هاتفيا من هاتف محمول “محدد” مفادها طلب مبلغ 100 ألف جنيه نظير إعادة السيارتين، وحدد مكان التقابل أمام عمارات بمنطقة المشير، وتم مجاراة الجناة وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من “على ح و” 31 سنة، عاطل، و”إسلام ط ر” 19 سنة، عاطل، أثناء حضورهما لاستلام مبلغ الفدية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق”، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، وكذا ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما “الأولى بالمنطقة العاشرة بطريق المشير، والثانية بالمنطقة التاسعة خلف مدرسة المنهل”، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين