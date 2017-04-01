إفتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس واللواء طبيب أيمن الشافعي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة ، المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلية والطبية، والذي تنظمه كلية الصيدلة كلية قناة السويس يومى السبت والأحد من شهر إبريل الجارى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية وإشراف سنة كل من الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة، ومقرر المؤتمر الدكتور صفوت عبد المقصود أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية ، فى بيان له اليوم ، فى كلمته على أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور هامة فى مجال العلوم الصيدلية والأبحاث المقدمة فى مجالات الصيدلانيات والعقاقير وأهمية التكامل بين جميع الجهات السنةلة فى هذا المجال الحيوى.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية الكشف العلمى فى مجال تطوير صناعة الدواء ودرو الكلية فى هذا الشأن مرحبة بالحضور ومتمنيا الخروج بتوصيات تساهم فى تطوير صناعة الدواء بمصر.

واصدر الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر يدور حول أربع محاور رئيسية المحور الأول فى العلوم الصيدلية والأبحاث المقدمة فى مجالات الصيدلانيات والكيمياء الحيوية والعقاقير، والمحور الثانى فى مجال العلوم البيولوجية والأبحاث المقدمة فى مجالات علم الأدوية والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى أما المحور الثالث فيتناول العلوم الطبية والإكلينيكية والأبحاث المقدمة فى مجالات العلوم الطبية والإكلينيكية وعن الممارسة الصيدلية ويدور المحور الربع والأخير للمؤتمر عن ربط العملية التدريسية والبحوث بالكلية بمجالات العمل الصيدلى.

وأضاف الدكتور صفوت عبد المقصود مقرر المؤتمر، أن أهم أهداف المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية والكشفية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالتخصصات الصيدلية والطبية المختلفة، داخل وخارج الكلية بالإضافة إلى تشجيع فرص التعاون الكشفي، وطرح أفكار كشفية مشتركة وتتضمن مشاركة باحثين من تخصصات مختلفة وتدريب شباب الباحثين على كيفية عرض وتقديم أبحاثهم ونتائجها بصورة علمية سليمة وإكساب أعداد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية مهارات تنظيم المؤتمرات الدولية، وكذلك الربط بين العملية الكشفية والعملية التدريسية والممارسة الصيدلية بمجالاتها المختلفة وبالإضافة إلى التعليم الصيدلى المستمر لخريجي الكلية.

المصدر : مصر ناين