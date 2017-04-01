تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة، من ضبط كلاً من “وسام.إ” 40 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية بهواش بالمنوفية، و”عماد.ب” 41 سنة عاطل، مقيم بالمنوفية، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر هارب فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية من الشقق السكنية.

كانت المؤسسات التأمينية تلقت بلاغاً من “هانى ألبير” 42 سنة تاجر مقيم بالنزهة، أفاد فيه باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (3 سلسلة، خلخال، 2 خاتم، 3 انسيال)، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة كلاً من “وسام.إ” 40 سنة، و”عماد.ب” 41 سنة، و”علاء.أ” 30 سنة عاطل (هارب)، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع مصلحة التأمين السنة، تم استهدافهما بمأموريتين أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 سلسلة ، خلخال ، 2 خاتم ، 3 انسيال ) ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “كسر الباب”، وأضافا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب، كما أقرا بأن المبلغ المالى، وباقى المسروقات المستولى عليها بحوزة المتهم الهارب، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما والهارب بسرقته بالإكراه.

وبتطوير مناقشة المتهمين تبين تورطهم فى ارتكاب أعداد 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتبين سرقتهم مشغولات ذهبية تصنف ت ما بين خواتم وغوايش وانسيالات وسلاسل ومحابس من عدة منازل بدائرة النزهة، فضلاً عن مبالغ مالية بلغت قيمتها 250 آلف جنيه، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة للنيابة التى باشرت التحقيقات.

المصدر : مصر ناين