أصيبتا طالبتين بكلية التربية كلية دمياط اليوم السبت، وذلك أثناء ذهابهما للكلية بعد أن صدمتهما سيارة ملاكى، وتم نقل الطالبتين إلى مستشفى كلية الازهر لتلقى العلاج اللازم.

واصدر شهود عيان أن سيارة ملاكي مسرعة صدمت الطالبتين لدى توجههما إلى الكلية صباح اليوم فيما تم إلقاء القبض على مالك السيارة التى تحمل أرقام ” د . ص . ر 9217 “.

