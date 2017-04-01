قررت نيابة مركز دشنا بقنا، برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة، حبس المتهمة بقتل حماتها بمساعدة شقيقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت المؤسسات التأمينية بمركز واجبة دشنا، برئاسة العقيد أيمن الروبى، رئيس فرع الكشف الجنائى، والنقيب محمود إسماعيل، معاون أول وحدة مباحث المركز، كشفت غموض العثور على جثة “جميلة.م.ح” 70 سنةًا، بعد أن أثبتت التحريات أن المتهمة هى زوجة الابن.

ووجهت النيابة لزوجة الابن تهمة القتل العمد، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت حبس شقيقتها أيضًا لمساعدتها فى ارتكاب الجريمة.