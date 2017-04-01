هاجم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى منتقديه من الاتحاد الأوروبى لحملته الدموية ضد المخدرات مهددا بصفعهم. وهذا أحدث انتقاد فى مسلسل تهجم دوتيرتى شبه اليومى على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة مع كيل المديح للصين وروسيا.

واصدر دوتيرتى فى كلمة مساء أمس الجمعة خلال الاحتفالات بيوم المرأة فى القصر الرئاسى “تعالوا هنا وسنتحدث لأننى أريد أن أصفعكم.”

وسخر دوتيرتى من التكتل لأنه أوصى الفلبين ببناء “عيادات شبه ما هو الحال فى دول أخرى وتقديم… الكوكايين والهيروين شبه هولندا.”

وكان دوتيرتى قد هاجم الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى لما وصفه بالنفاق واصدر أن الدول الأعضاء “أبناء عاهرات” ل توصية التكتل بحل مشكلة المخدرات عن طريق بناء مراكز إعادة تأهيل.

المصدر : مصر ناين