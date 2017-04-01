تحقق نيابة الغردقة الجزئية، فى جريمة قتل سائحة أستونية، بعد مصرعها على يد نجلها، ل تعنيفها له على كثرة شرب الخمور، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة السنة، وتم القبض على المتهم، وتواصل النيابة التحقيقات.

كان ورد بلاغ من قرية سياحية لواجبة السياحة بالغردقة يفيد بأقدام سائح أستونى الجنسية على قتل والدته “هالى جوفا” 49 سنةا، حيث اعتدى المتهم عليها بالضرب الى أن أحدث جرحًا قطعيًا برأسها، ما أدى لمصرعها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم والمجنى عليها يقيمان بإحدى غرف قرية سياحية جنوب الغردقة، وأن المتهم كان فى حالة سكر، وحدثت مشادة كلامية مع والدته لتعنيفها له ل تكرار شرب الخمور، ما أدى إلى قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب الى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وذكرت التحقيقات أن المتهم من مواليد 1992، والمجنى عليها من مواليد 1968، وألقت الواجبة القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة السنة، وتواصل النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين