تظاهر العشرات من أهالى قرية السعيدية الشوفة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اعتراضا على مطالبة التموين لأكثر من 480 مواطنا بهذه القرية فضلا عن القرى المجاورة، بإجبارهم على سداد مبالغ مالية كبيرة بالآلاف، نظير فرق نقاط الخبز عن أعداد وهمى من الأفراد تم تحميله على البطاقات، وحرر الأهالى محاضر جماعية برقم ضد شركة سمارت والتموين يتهمونه بالفساد رقم 3215 ادارى لسنة 2017 مركز بلبيس.

واصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لـ”اليوم السابع”إنه فور تلقى شكاوى متأعدادة من الاهالى، أجرى اتصالا بوزير التموين على مصيلحى ، وعرض عليه الشكاوى، وناشده بسرعة اتخاذ حل فورى بشانها، قائلا: لا اقبل أن يضار أى مواطن لأي سبب من الأسباب: مضيفا أنه قرر تشكيل لجنة تضم محمد عبدالله وكيل مديرية التموين، واثنين من كبار الموظفين، ومباحث التموين، لفحص تلك الشكاوى والغرامات المقررة على المواطنين، وكلف التموين بإعطاءهم مهله لحين انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة.

المصدر : مصر ناين