قررت محكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، اليوم السبت، برفض طلب رد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب والذى ينظر محاكمة محاكمة مرسى و 25 متهما بقضية “اقتحام السجون”.

وأوقفت الدائرة 11 إرهاب نظر القضية لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من خالد بدوى المحامى، وكيلا عن القيادى الالجماعة الأرهابية ى محمد البتاجى.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد السنة لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الالجماعة الأرهابية ى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

المصدر : مصر ناين