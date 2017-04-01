أعلن اتحاد المصارعة برئاسة حسن الحداد، عن المشاركة فى دورة التضامن الإسلامى، التى ستقام بأذربيجان مايو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك المصارعة فى البطولة بلاعبة واحدة وهى سمر حمزة، على أن يرافقها خلال المنافسات محمد طلبة المدير الفنى لها.

كانت اللجنة الأولمبية قد أكدت أن مصر ستشارك بلعبة واحدة فقط فى البطولة وهى الكاراتيه.

ومن المقرر أن تطير اللاعبة إلى أذربيجان، عقب مشاركتها بالبطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب الشهر الجارى.

المصدر : مصر ناين