تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 95 لفافة بانجو وأسلحة نارية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية يفيد تمكن الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقباء مصطفى داوود و كريم الضبع معاونى المباحث المركز من ضبط محمد .م عاطل ومقي شبرا خلفون وبحوزتة 30 لفافة بانجو وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول ، محمد.ح ومقيم الراهب مركز شبين الكوم وبحوزتة 20 لفافة بانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول ،وليد.م و مقيمة البتانون وبحوزتة 12 قرص مخدر و15 لفافة بانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول ، احمد.ص. عاطل ومقيم الراهب مركز شبين الكوم وبحوزتة 12 قطعة حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول ،محمد.ع.ا عاطل مقيم كفر طنبدى وبحوزته 11 لفافة بانجو وسلاح ابيض مطواة ومبلغ مالى وهاتف محمول، ووليد.ص عاطل وبحوزته 22 لفافة بانجو وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول، عمرو.ح عاطل ومقيم شنوان وبحوزته 11 لفافة بانجو وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين