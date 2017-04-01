وضع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، معايير استمرار اللاعبين فى الفريق الدجلاوى بالموسم الجديد، مشددا على ضرورة توفر تلك المعايير فى اللاعب الذى يرغب فى البقاء فى منتصف الفريق.

واصدر ميدو فى تصريحات خاصة، إنه لن يوافق على استمرار لاعب ليس لديه دوافع الفوز والمنافسة على البطولات، أو الشعور بالمسئولية داخل المستطيل الأخضر، أو فاقد الانتماء لقميص دجلة، وغير مقدر لقيمة النادى الذى يحمل اسمه.

أضاف “العالمى” أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة فترة إختيار لجميع اللاعبين، قائلا لهم: “من يرغب فى الاستمرار مع دجلة فى الموسم المقبل، عليه أن يثبت لى وللجميع احقيته فى ذلك، وأن يقاتل من أجل الفوز، ولا يتسنةل على أنه مجرد موظف فى الفريق يؤدى عمله فقط”ّ.

المصدر : مصر ناين