اشتكى الجهاز الفنى لمنتخب المحليين، إلى مجلس الجبلاية، عدم وجود لائحة مالية لفريقه أسوة بباقى المنتخبات وعلى رأسها المنتخب الأول بقيادة هيكتور كوبر.

ورغم إعلان اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب المحليين، إلا أنه لم يتم الكشف عن الجهاز الإدارى أو الطبى للمنتخب الى أن الآن.

كشف مصدر بمنتخب المحليين، أن بعض اللاعبين لاحظوا وجود تفرقة بين المنتخب الأول ومنتخب المحليين، أثناء المعسكرات، حيث يحصل كل لاعب فى معسكرات المنتخب الأول على 400 جنيه مصروف جيب “بوكت منى” يوميا و100 دولار فى المعسكرات الخارجية، وهو ما لم يحدث فى معسكرات منتخبات المحليين الى أن الآن.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف جميع المنتخبات الوطنية.

المصدر : مصر ناين