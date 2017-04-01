شنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات حملات مكثفة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وضبط متجرى ومتعاطى المواد المخدرة، وأسفرت جهودها عن ضبط 1750 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة وبلغ أعداد المتهمين فيها 1965 متهما.

وأسفرت الحملات عن ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 737،28 كيلو جرام كمية من مخدر الحشيش وزنت (883،662 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (32،456 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (724 جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 3،007 جرام ) كمية من مخدر الفودو وزنت ( 10،301 كيلو جرام) كما أسفرت الحملات عن ضبط 142566 قرصا مخدرا ومؤثر على الصحة النفسية.

كما تم ضبط سلاح جرينوف متأعداد، 42 بندقية خرطوش، 4 بنادق آلية، 9 طبنجات، 56فرد محلى، 3 طبنجات صوت، 302 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، 18 خزينة أسلحة نارية ، 119 قطعة سلاح أبيض.

المصدر : مصر ناين