تنطلق فعاليات الأسبوع الأول لمهرجان سباق الدراجات الذي تنظمه كلية التربية الرياضية ،بالتعاون مع كلية الزراعة والموارد الطبيعية الإثنين المقبل.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس كلية أسوان – في بيان صحفي -علي أن الكلية تولي إهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية ،ورصدت كأس الكلية للطلاب الفائزين في المهرجانات ،التي تنظمها الكليات برعاية الكلية ،والعمل علي إقامة المؤتمرات الدولية والندوات الثقافية ،لتعظيم دور الكلية في تنمية المجتمع المحيط ، من تنشيط السياحة والتنمية المستدامة للإقليم وأبنائه.

كما أضاف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية ،بكلية أسوان أن السباق سيبدأ لمسافة عشرة كليومتر ،من نقطة البداية من طريق أبوسمبل السياحي ،وينتهي عند بوابة كلية أسوان بصحاري.

وأشار الدكتور عبدالرحمن أنه سيشارك في هذا السباق 150طالب وطالبة من كليتي الزراعة والتربية الرياضية.