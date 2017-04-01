استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعضاء لجنة التحكيم بمسابقة بورسعيد، في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، والتى تذاع من خلال برنامج “الفائزون” الذي يذاع علي شاشة القنوات الإقليمية، بالتليفزيون المصري خلال شهر رمضان المعظم.

و تضم اللجنة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف ،والشيخ علي شرف عضو لجنة تصحيح المصحف بالأزهر، ومنشد العرب الدكتور احمد عبده والملحن، والمنشد حسام صقر، والإعلامي عادل مصليحي منسق سنة المسابقة ،والمذيع بالتليفزيون ،والشيخ صفوت مدير مدير الأوقاف.

يشارك في المسابقة التي تبدأ اليوم ولمدة خمسة أيام أكثر من 1000 شاب وفتاة، من مختلف محافظات مصر، وتقام المسابقة برعاية محافظة بورسعيد.

المصدر : مصر ناين