أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة بإخلاء سبيل سائقين تم ضبطهم بدائرة قسم واجبة ثالث أكتوبر، أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل محملة بأعداد 55 كرتونة ألعاب نارية غير مرخص تداولها، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهما، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المضبوطة.

البداية حينما استوقفت أحد الأكمنة التأمينية المعدة على مداخل مدينة 6 أكتوبر سيارة نصف نقل يقودها شخص فى العشرينيات من عمره، وبجواره شخص آخر، وتبين من خلال التحرى أنهم من مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وبتفتيش السيارة تبين وجود 55 كارتونة محملة بألعاب نارية، غير مصرح بتداولها، فتم التحفظ على حمولة السيارة وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.