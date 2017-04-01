أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة نتيجة الطعون المقدمة ضد أعداد من متقدمى مشروع الإسكان التعاونى.

وأكدت المحافظة، أنه تم قبول الطعون المقدمة ضد 50 من متقدمى المشروع التعاونى، وأعلنت المحافظة أسماء المتقدمين للمشروع المقبول ضدهم الطعون، وسبب الطعن وقرار قبوله، وأن مشروع الإسكان التعاونى قد تقدم له ما يقرب من 14 ألف شاب بمقدم حجز 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية .

كانت محافظة بورسعيد أعلنت أسماء المستحقين للوحدات السكنية من المتقدمين لمشروع الإسكان التعاونى وأعدادهم حوالى 7000 مستحق، وتم استبعاد ما يقرب من 5000 مواطن تقدموا ما يقرب من أكثر من 3 سنوات سددوا 10 آلاف جنيه قيمة الاشتراك فى المشروع .

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