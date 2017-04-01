يضع اتحاد الفروسية برئاسةالباشمهندس هشام حطب، حاليًا اللمسات النهائية على البطولة الدولية، المُقرر إقامتها خلال الفترة من 5 الى أن 8 أبريل المقبل، وذلك على ملاعب نادى بيجاسوس دريم لاند.

ويشارك فى البطولة أكثر من 150 فارسًا يشبه ون 8 دول مختلفة على مستوى العالم وهم: أيرلندا وفرنسا وألمانيا وسوريا والأردن والسعودية وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مصر.

وتقام البطولة فى ثلاثة مستويات مختلفة وهى Small Tour وMidium Tour وBig Tour.

ووافق الاتحاد الدولى للفروسية على إقامة البطولة بمصر دون تردد، لما لها من مكانة عالية فى الاتحاد الدولى للعبة، خاصة أن مجلس الإدارة الحالى برئاسة حطب للفروسية يحاول دائمًا على خروج البطولات التى تُقام فى مصر بشكل جيد.

كما حرص الاتحاد على إقامة البطولة لإعطاء فرصة للفرسان المصريين للاحتكاك مع مدارس مختلفة فى رياضة الفروسية، بالإضافة إلى تصدير رسالة للعالم بأن الأجواء داخل مصر آمنة ومستقرة.

المصدر : مصر ناين