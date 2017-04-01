نشب حريق بمصنع سبائك معدنية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطار من العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، يفيد نشوب حريق بمصنع الصفا للسبائك المعدنية.

تم الدفع بأعداد من سيارات الحماية المدنية، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم هيثم شحاتة، وتبين نشوب الحريق بفرن صهر المعادن بالمصنع، على مساحة 144 متر تقريباً من إجمالى مساحة المصنع حوالى 350 متر،و نتج عن الحريق تفحم فرن صهر المعادن دون حدوث إصابات.

بسؤال نجل مالك المصنع “عمرو محمد إسماعيل عبدالجليل” 33 سنة مهندس، قرر أن سبب الحريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بالفرن ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق أو يشتبه فى حدوثه جنائياً، وأبدى رغبته فى عدم تحرير محضر، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1095 إدارى القسم لسنة 2017، و جارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين