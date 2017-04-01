منذ بضعة أعوام أطلقت جوجل تحديثا بسيطا لخدمة الخرائط الشوفة لها لتصبح أكثر متعة من خلال السماح للمستخدمين بممارسة لعبة “باك مان” الشهيرة على الشوارع الحقيقة على الخريطة، وذلك أول يوم من شهر أبريل احتفال بيوم “كذبة أبريل”، وعلى ما يبدو أن جوجل قررت تكرار هذا الأمر خلال هذا السنة.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فقد أطلقت الشركة خلال هذا السنة لعبة Ms. Pac-Man والتى يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة على خدمة الخرائط، حيث تأتى اللعبة ببعض الصور المحدثة إضافة إلى مستويات متصنف ة إضافة إلى أعداد من حيل اللعبة المختلفة.

طريقة ممارسة اللعبة:

ويمكن للمستخدمين ممارسة اللعبة من خلال الذهاب إلى خدمة خرائط جوجل سواء على منصة الويب أو منصة الموبايل، ففى الحالة الأولى يحتاج المستخدم لاختيار أى مكان على الخريطة للعب به، ثم يقوم بالضغط على زر Ms. Pac-Man الموجود بأسفل الشاشة لممارسة اللعبة بكل سهولة، أما فى منصة الويب، سيجد المستخدم زر باللون الوردى يطلب منه ممارسة اللعبة، وعلى ما يبدو أن جوجل طرحت هذه الميزة لجميع مستخدميها حول العالم إلا أنها تصل إليهم بشكل تدريجى.



خرائط جوجل



خرائط جوجل عند ممارسة اللعبة

المصدر : مصر ناين