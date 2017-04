حرصت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على حضور حفل المغنية إريانا جراند، الذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى ضمن جوله إريانا الغنائية “Dangerous Woman Tour“، وكان بصحبتها ابنتها نورث ويست التى تعتبر “جراند” نجمتها المفضلة.

فى كواليس الحفل

ونشرت كيم كاردشيان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة من كواليس الحفل، حيث ظهرت إريانا وهى تحتضن نورث ويست بينما كانت كيم تقف بالخلف، كما استخدمت الـsnapchat ونشرت أعدادا من الصور التى تحمل خفه ظل مذهلة لاقت إعجاب مرتادى صفحة كيم.

يذكر أن كيم كاردشيان أعلنت مؤخرا فى “برومو” حلقة برنامج “Keeping Up with the Kardashians” أنها تجرى وراء لإنجاب طفل ثالث، فى حين نصحت كريس جينر ابنتها فى “برومو” الحلقة عن فكرة الحمل قائلة: “لا أريدك أن تفعلين أى شىء يضعك فى خطر”.

كيم كاردشيان على السناب شات

المصدر : مصر ناين