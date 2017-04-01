استدعت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، المتهمين الـ8 المتورطين فى خطف وقتل تاجر عقارات أكتوبر”فريد شوقى”، لإعادة استجوابهم والاستماع لأقوالهم مرة أخرى، بسرايا النيابة وتم إجراء محاكاة تصويرية للمتهمين أثناء خطفهم المجنى عليهم من أمام كافية “شارع المحروسة” بالحى الثامن بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد ورود التحريات التكميلية لرجال المباحث حول الواقعة.

وأنكر أعداد من المتهمين فى القضية اشتراكهم أو تورطهم فى تجارة المواد المخدرة، وهى محل الخلاف بين المتهمين الرئيسيان فى القضية “أمين واجبة” و” طيار مدنى متقاعد”، وبين المجنى عليه فريد شوقى، مؤكدين، أن دورهم اقتصر على حماية المتهمين سالفى الذكر، أبان إنهاء خلافاتهم مع المجنى عليه، مشيرين إلى أنهم عملوا على تأمين المنطقة التى شهدت الواقعة، وساعدوا فى عملية خطف المجنى عليه واقتياده إلى منطقة القناطر الخيرية، دون الاشتراك فى قتله.

وكانت التحقيقات الأولية كشفت أن المجنى عليه تم اختطافه من قبل 6 أشخاص من إحدى الكافيهات بالحى الثامن بمدينة 6 أكتوبر والقريب من منزله، حيث كان ينتظر أحد أصدقائه لفى المقابل ته هناك، وأن الجناة اختطفوه عنوة داخل سيارة ملاكى وتوجهوا به صوب طريق المحور، وحينما وصلوا إلى شارع شهاب بالمهندسين حاول المجنى عليه الاستنجاد بأعداد من قائدى السيارات بعدما نجح فى قام بفتح باب السيارة ولوح لأعداد من المارة ولكن دون جدوى.

وأفادت التحقيقات، أنه تم العثور على جثة المجنى عليه مقتولًا بمنطقة القناطر الخيرية بالقليبوية، وانتقل فريق من النيابة السنةة لمناظرة جثمانه، وتبين أنه يرتدى ملابسه كاملة، وأنه توفى نتيجة تلقيه ضربة قوية أعلى خلفية رأسه، ومن المرجح وفقاً للتقرير الطبى الأولى، أنه تلقى تلك الضربة من مؤخرة طبنجة.

المصدر : مصر ناين