تعدى أعداد من الأهالى على بائع متجول، بعد ضبطه مع زوجة بمسكنها، صباح اليوم، بإحدى قرى مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم التحفظ عليه وعلى الزوجة، لعرضهما على نيابة ديرب نجم للتحقيق معهما، برئاسة إسلام الحديدى مدير نيابة ديرب، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من مأمور مركز واجبة ديرب نجم، يفيد بلاغا من بعض الأهالى بالتحفظ على بائع متجول، من محافظة المنيا بمنزل بإحدى قرى المركز، وتوجهت قوة من المركز وتبين من التحريات الأولية، وجود “رامى ج ل” 32 سنة بائع متجول من مركز ملاوى محافظة المنيا، داخل مسكن “ف ال م” 31 سنة دبلوم تجارة.

وتبين أن الزوجة تعيش بمفردها مع أطفالها وأن زوجها يعمل بدولة فى الخارج، وأن شقيق زوجها تنامى إلى سمعه صوت بمنزلها، فقام بدخول المسكن فوجد البائع معها، وتبين أن البائع المتجول، من محافظة المنيا، ويتردد على القرية كل فترة لبيع منتجات السجاد اليدوى.

وقام بعض الأشخاص بالتعدى على البائع المتجول بالضرب المبرح، والتحفظ عليه وتحرير محضر ضده وضد الزوجة، والتحفظ عليهما للعرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين