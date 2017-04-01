تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض، رئيس قسم مباحث التموين وبمعاونة ضياء قنديل، مفتش التموين بالتعاون مع الإدارة السنةة للتموين من ضبط 66 طن أرز شعير بمضربى أرز لقيام أصحابهما بحجبهما عن السوق لزيادة السعر.

وضبطت الحملة، مالك مضرب أرز بمدينة السرو لحيازته كمية من أرز الشعير تقدر بـ11 طنا بقصد احتكارها وحجبها عن السوق للتداول ومزاولة نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتحررالمحضر رقم 756 جنح قسم واجبة السرو لسنة 2017م.



كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مضرب أرز بمدينة السرو، لحيازته 55 طن أرز شعير ، بقصد احتكارها وحجبها عن سوق التداول ومزاولة نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 757 جنح قسم واجبة السرو لسنة 2017م.