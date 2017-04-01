أوضح الأردن، اليوم السبت، عن شجبه وإدانته الشديدة لمصادقة مجلس الوزراء الاسرائيلى على بناء مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضى الفلسطينية وضمها إلى أراضى نظام الاحتلال الاسرائيلى (الدونم يعادل 1000 متر مربع) .

واصدر وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم النظام اﻷردنية الدكتور محمد المومنى، أن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطينى ولا سيما حقه فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى فى حدود الرابع من يونيو سنة 1967، ويضرب جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع ويبعث على احياء البيئة التى تعتاش عليها قوى التطرف والارهاب.

وأضاف أن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى ولا سيما قرار مجلس الامن رقم 2334 الصادر فى الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2016 .

وأشار إلى أن القرار الاسرائيلى يتنافى كذلك مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام فى المنطقة.

ودعا المومنى إلى تكاتف المجتمع الدولى فى إدانة السياسات الاسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسئولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الاسرائيلية والاحادية، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : مصر ناين