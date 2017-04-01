شهد معسكر المنتخب الوطنى الأخير قبل مواجهة توجو وديا ببرج العرب، جلسة توبيخ من جانب هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى لأحمد قام بفتحى لاعب الأهلى، بعدما علم الخواجة بتصريحات اللاعب ضد ناديه وتحديدا مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

كان أحمد قام بفتحى أعلن خلال تواجده بمعسكر المنتخب الأخير، تلقيه عرضًا من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية وأثناء تواجده مع المنتخب، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، موضحا أن ما يقوله سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن أن العرض وهمى “كذب”.

وطالب كوبر اللاعب بعدم تكرار الأمر مجددا داخل معسكر المنتخب، خاصة أن الخواجة اتخذ قرارا من قبل بمنع أى لاعب من الحديث عن الأندية بمجرد دخول معسكرات المنتخب منعا لأى خلافات بجانب التركيز مع الفراعنة.

وهدد كوبر احمد قام بفتحى وأى لاعب آخر بالاستبعاد من المنتخب فى حالة تكرار هذا الأمر.

المصدر : مصر ناين