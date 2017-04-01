أحال أسامه كامل، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، مخالفات مديرة مدرسة لطفي السيد الابتدائية بدسوق للتحقيق من قبل لجنة التفتيش والمشوفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، كما كلف مدير إدارة دسوق التعليمية بسرعة إنهاء التحقيقات الجارية مع المديرة بالشئون القانونية بالا داره بهذا الخصوص والعرض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان لقاء المواطنين بمجلس مدينة دسوق قد شهد مطالبة أحد أولياء الأمور من مديرة بمدرسة لطفي السيد، التحقيق مع مديرة المدرسة بتغيير ترتيب نجاح ابن شقيقته الطالب بالصف الخامس الابتدائي بالمدرسة بعد اعلان النتيجتين على الموقع الرسمي للمدرسة للترتيب الثالث بدلا من الثاني وذلك بعد يوم من إعلان النتيجة علي موقع المدرسة،كما إتهم مديرة المدرسة بالتعدي على ولية أمر الطالب حينما اعترضت على تعديل النتيجة.

وأضاف كامل فى بيان له اليوم، أنه توجه بشكوى للإدارة التعليمية ولكن الإدارة حولت الشكوى لخدمة المواطنين، وتم احالة شكوى مديرة المدرسة في اليوم الثاني بإدعائها بتعدي ولية الأمر عليها للشئون القانونية، مما يؤكد انحياز مدير الاداره للمديرة،بالإضافة لتوزيع البسكوت .

واصدر محمد شتا،مدير الاداره التعليمية بدسوق ، أثناء انعقاد لقاء المواطنين ، إن الشكوى كيدية وأنه أحال الموضوع للشئون القانونية ،إلا إن رئيس المدينة طالبه بسرعة التحقيق في تلك الوقائع وإبلاغه بالنتيجة كما قرى تشكيل لجنه من إدارة التفتيش بالوحدة المحلية والتحقيق في تلك الاتهامات وسرعة العرض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر : مصر ناين