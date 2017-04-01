تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بالدقهلية من إلقاء القبض على طالب أثناء ارتدائه “نقاب” والوقوف أمام مدرسة ابتدائية للبنات.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز المنزلة بضبط مراهق يرتدى النقاب أمام مدرسة ابتدائية للبنات.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز المنزلة، إلى مكان البلاغ، وتم ضبط الطالب 15 سنة، واقتياده إلى مركز الواجبة، وبسؤاله أشار إلى أن هناك خلافات بينه وأحد الأشخاص ولا يريد أن يشوفه، فتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة السنةة التى أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

المصدر : مصر ناين