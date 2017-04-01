أعلن يتسحاق هرتصوج زعيم المعارضة فى الكيان الصهيونى ورئيس حزب المعسكر الصهيونى، أن الائتلاف الحكومى بزسنةة بنيامين نتنياهو على وشك الانهيار لكونه يعانى من تصدعات تتشبه فى خلافات جوهرية بين نتنياهو والعديد من رؤساء الأحزاب فى الكيان الصهيونى ، مطالبًا نتنياهو بالتنحى.

ونقلت الإذاعة السنةة الالكيان الصهيونى ية عن “هرتصوج” قوله خلال الندوة التثقفية التى حضرها اليوم السبت، فى مدينة بئر السبع إنه يعكف على بلورة ائتلاف بديل مع وزير المالية ورئيس حزب “كولانو” موشية كحلون.

وأكد أن هذا الائتلاف قادرًا على تشكيل نظام جديدة تحت زسنةته فى حال الإعلان عن انتخابات برلمانية قريبة، حيث أن حزب كولانو لديه 34 مقعدًا فى الكنيست.

ووصف زعيم المعارضة تسنةل رئيس الوزراء مع هيئة البث الجديدة بأنه مجرد هوس وجنون، وأضاف أنه أرسل إخطارات إلى المستشار القضائى للنظام ومراقب الدولة أنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا، إن لم يتلق التوضيحات حول تسنةل رئيس الوزراء مع قضية هيئة البث الجديدة التى يحتكرها.

المصدر : مصر ناين